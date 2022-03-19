Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da organ nakli operasyonu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da organ nakli operasyonu

19.03.2022 11:05
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da organ nakli operasyonu

Son dakika habere göre İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanışıp sahte belgelerle para karşılığına organ nakli yapmaya çalışan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanışıp sahte belgelerle para karşılığına organ nakli yapmaya çalışan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 5 şüpheliden 2'sinin kendilerini hastaneye dayı-yeğen olarak tanıttıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 7 Mart'ta İstanbul'da özel bir hastaneye böbrek nakli için müracaatta bulunan Suriye uyruklu iki şahsın belgelerinin sahte olabileceği değerlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şahısların birbirlerini tanımadıkları, sosyal paylaşım sitesi üzerinden aracı vasıtasıyla tanıştıkları, evrakların aracı tarafından sahte olarak düzenlendiği ve anlaşmanın aracıya bin 500 dolar ve böbrek vericisinde 10 bin dolar ödenmek üzere yapıldığı tespit edildi. Böbrek alıcısı Suriye uyruklu F.M., böbrek vericisi Suriye uyruklu A.B. ve aracı Ürdün uyruklu M.A.A.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu 2 şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ürdün uyruklu şahıs ise tutuklandı.

Kendilerine dayı-yeğen diyerek para karşılığında organ nakli yapmaya çalışmışlar

Çalışmaların devamında, Rusya uyruklu bir şahsın böbrek nakli olmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Bir ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde şahsın 9 Mart'ta nakil için özel bir hastaneye müracaat ettiği belirlendi. Tarafların kendilerini dayı-yeğen yakınlığında beyan ettikleri evraklar kontrol edildiğinde, birbirleriyle akrabalık bağı bulunmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde evraklarının da sahte olduğu tespit edilen böbrek alıcısı Rus uyruklu J.B. ile verici Kazakistan uyruklu M.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların 10 bin dolar karşılığında anlaştıkları ve nakil işlemiyle ilgili Ukrayna uyruklu bir şahsa aracılık ücreti olarak 3 bin dolar ödeme yaptıkları öğrenildi.

Şüpheli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da organ nakli operasyonu
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da organ nakli operasyonu

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İstanbul, Suriye, Polis, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da organ nakli operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da organ nakli operasyonu - Son Dakika
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