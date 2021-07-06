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Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu

06.07.2021 07:14

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 ilçede eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon düzenlenen adreslerden birinde şüpheli şahıs 74 yaşında solunum cihazına bağlı çıktı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 10 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

KAPIYA ÇOK SAYIDA NÖBETÇİ KÖPEK KOYMUŞLAR

Operasyon kapsamında çok sayıda adres didik didik arandı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'taki bir gecekondu oldu. Adrese baskın yapan ekipler kapı girişinde çok sayıda nöbetçi köpek ile karşılaştı. İstanbul Veterinerlik Müdürlüğü'nden köpeklerin kontrol altına alınması ve saldırmasının önüne geçmek için destek alındı.

Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli şahıs 74 yaşında cihaza bağlı çıktı

KAMERALAR DİKKAT ÇEKTİ

Polis ekipleri adrese girerek inceleme başlatırken evin çevresi ve sokakta şüpheli adresi görüntüleyen çok sayıda güvenlik kamerası olduğu görüldü.

ŞÜPHELİ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI ÇIKTI

Adreste gözaltı kararı bulunan 74 yaşındaki M.B'nin ise solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltı ve yakalama kararının uygulanması için savcılığa başvurulurken operasyonlarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu

Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu - Son Dakika


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