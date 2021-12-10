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Son dakika 3. sayfa: İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

10.12.2021 12:40
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'un Anadolu Yakasında 'gasp', 'tehdit' ve 'cinayet' gibi çok sayıda suça karışan hasım çetelere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Anadolu Yakasında 'gasp', 'tehdit' ve 'cinayet' gibi çok sayıda suça karışan hasım çetelere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri ekiplerince Çekmeköy ve Sancaktepe'de aralarında husumet bulunan organize suç örgütüne yönelik 7 ilçede 36 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti. Operasyonlarda 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 adet otomatik silah, 1 adet el bombası, 17 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet pompalı tabir edilen yivsiz tüfek, 350 adet 7.62 mm dolu fişek, 250 adet 22 mm dolu fişek, 303 adet dolu fişek, 40 adet dolu av tüfeği kartuşu, 4 adet balistik çelik yelek, 1 adet telsiz, 15,42 gram narkotik madde, 73 bin 800 TL para ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edildiler

3 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1'i emniyetten serbest bırakılırken, 20'si adliyeye sevk edildi. Öte yandan, operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise, basın mensuplarına sergilendi. Ayrıca şüphelilerin araçtan inme anları ve operasyon görüntüleri kameraya yansıdı. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İstanbul'daki organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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