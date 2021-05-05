Son dakika 3. sayfa: İstanbul Havalimanı'nda VİP göçmen kaçakçılığı pasaport polisine takıldı: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: İstanbul Havalimanı'nda VİP göçmen kaçakçılığı pasaport polisine takıldı: 3 gözaltı

05.05.2021 10:41
Son dakika 3. sayfa: İstanbul Havalimanı'nda VİP göçmen kaçakçılığı pasaport polisine takıldı: 3 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberler: İstanbul Havalimanı'nda, 'ameliyat olmuş hasta' taklidi yaparak kafası sarılı halde uçağa binmeye çalışan Ortadoğu kökenli bir göçmen ile ona 'refakat' eden şebeke üyesi İsrailli bir kadın ve 1 erkek şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı'nda, 'ameliyat olmuş hasta' taklidi yaparak kafası sarılı halde uçağa binmeye çalışan Ortadoğu kökenli bir göçmen ile ona 'refakat' eden şebeke üyesi İsrailli bir kadın ve 1 erkek şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçakçıların 'VIP' yöntem olarak başvurduğu 'ameliyat' oyununu, kafası sarılı halde tekerlekli sandalyeyle pasaport kontrolüne giren 'yolcudan' şüphelenen polis deşifre etti.

Edinilen bilgiye göre, havayoluyla "VIP Hizmet" formülüyle bazı göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin 'ameliyat' oyunu pasaport polisine takıldı. Türkiye'ye giriş izni olmayan kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokup buradan Avrupa ülkelerine kaçıran göçmen kaçakçıları, bu kez akıl almaz bir yönteme başvurdu.

Varlıklı göçmenleri havayolu üzerinden 'VIP' yöntemle kaçırmaya çalışıyorlar

İnsan kaçakçılarınca 'VİP servis' olarak nitelendirilen ve yurt dışına çıkarılan kişilere maliyeti oldukça yüksek olan bu yöntem, geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda deşifre oldu. İddiaya göre Türkiye'ye gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan asıl adı "Mohamad Al-Jamal" olan Lübnan asıllı bir göçmen, kendisine başka kişiler adına düzenlenmiş pasaport temin eden insan kaçakçıları ile anlaştı. Kaçakçılar, Al-Jamal'ı 'yeni ameliyat olmuş hasta' gibi makyaj yaparak elleri ve kafasını sarıp yurt dışına çıkarmak için plan yaptı. Lübnan asıllı sözde "yolcu" İstanbul Havalimanı'na geldi.

Tekerlekli sandalye üzerinde 'hasta' taklidini polis yutmadı

Başında ve burnunda sargı bezleri olan şahsın yanında ise şebekenin 'refakatçı' olarak kullandığı İsrail asıllı Ester Hana A.R. isimli bir kadın yer aldı. İddiaya göre şebekenin İsrailli üyesi kadın, 'refakatçi' olduğu kişi için yeni ameliyat olduğunu söyleyerek "Yürüyemiyor, konuşamıyor" dedi yer hizmetlerine bakan görevlilerden yardım talep etti. Havalimanı görevlileri, tekerlekli sandalyeye aldıkları Lübnan uyruklu adama pasaport kontrolüne kadar eşlik etti. Refakatçisi Ester Hana A.R., ameliyatlı olduğu söylenen Lübnan asıllı göçmenin "Mohammed Bannout" adına düzenlenmiş pasaportunu polise uzattı.

Film senaryosu, maske inince ortaya çıktı

Pasaport kontrolündeki polis, ameliyatlı olduğu söylenen yolcunun maskesini indirmesini istedi. Maskesi indirilen yolcu ile pasaporttaki fotoğrafı karşılaştıran polis durumdan şüphelindi.

Daha önce başkalarına ait pasaport ile Avrupa ülkelerine göçmen kaçıran kaçakçıların akıl almaz yöntemlerine karşı uyarılan havalimanındaki pasaport polisi, söz konusu yolcuyu daha dikkatle inceledi. Ardından davranışından ve hareketlerinden şüphelenerek risk analiz odasına davet etti. Yolcu ile ilgili yüz hatları ve parmak izi yapıldı. Pasaport ile yolcu üzerinde uyuşmazlık tespit edildi. Fotoğraftaki ile engelli sandalyesindeki kişinin kaş yapılarındaki farklılığı tespit eden polis, Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber vererek 2 yolcuyu gözaltına aldırdı.

Kafası gözü sarılı halde tekerlekli sandalye üzerinde geldi, yürüyerek gözaltı odasına gitti

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ameliyat olduğu söylenen ve tekerlekli sandalye ile pasaport kontrolüne kadar gelen yolcunun kaçak göçmen olduğu ve herhangi bir cerrahi müdahaleden geçmediği anlaşıldı. Yapılan kontrollerde Lübnan asıllı göçmenin hiç bir yarasının bulunmadığı ve ameliyat izinin olmadığı belirlendi. Havalimanına tekerlekli sandalye ile giren şahıs ve yanındaki 'refakatçı' kılığındaki şebeke üyesi kadın, yürüyerek gözaltı odasına götürüldü. Yapılan araştırmalarda, yolcunun gerçek adının "Mohammed Bannout" değil, "Mohamad Al-Jamal" olduğu belirlendi.

Üç şüpheli de gözaltına alındı

Polise verdiği ifadesinde Avrupa ülkelerine kaçmak istediğini ifade eden Al-Jamal, göçmen kaçakçıları ile anlaştığını itiraf etti. Pasaportu Lübnan asıllı göçmene veren de, İsrail kökenli 'refakatçı' kadın da göçmen kaçakçılığı şebekesinini üyesi çıktı. Lübnanlı göçmene para karşılı pasaportunu satan Mohammed Bannout adlı şahıs da polis tarafından havalimanında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ortadoğu kökenli Mohammed Bannout, göçmen kaçakçılığı yapan şebeke için çalıştığını itiraf etti.

Polis, Mohammed Bannout, Mohamad Al Jamal ile İsrailli sözde 'refakatçı' Ester Hana A.R. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yaparak adli soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: İstanbul Havalimanı'nda VİP göçmen kaçakçılığı pasaport polisine takıldı: 3 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İstanbul Havalimanı'nda VİP göçmen kaçakçılığı pasaport polisine takıldı: 3 gözaltı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İstanbul Havalimanı'nda VİP göçmen kaçakçılığı pasaport polisine takıldı: 3 gözaltı - Son Dakika


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