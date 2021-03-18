Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılara ulaşıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılara ulaşıldı

18.03.2021 12:55

Bir son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütünce(FETÖ) gerçekleştirilen kumpas soruşturmalarına ilişkin İstanbul merkezli 16 ilde emniyet yapılanmasına yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütünce(FETÖ) gerçekleştirilen kumpas soruşturmalarına ilişkin İstanbul merkezli 16 ilde emniyet yapılanmasına yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Kumpas olduğu ortaya çıkan, kamuoyunda "Poyrazköy 1-2", "Amirallere Suikast 1-2", "Kafes Eylem Planı" ve "ÇEV/ÇYDD" davaları ile ilgili dosyaları hazırlayan polislere yönelik soruşturmada 75 şüphelinin bulunduğu, 22 ismin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin 22'sinin ise başka davalar nedeniyle cezaevinde olduğu kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin geçmişte gerçekleştirdiği kumpas konularıyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele ekipleri bu sabah 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Kamuoyunda "Poyrazköy 1-2", "Amirallere Suikast 1-2", "Kafes Eylem Planı" ve "ÇEV/ÇYDD" olarak bilinen kumpas soruşturmalarına yönelik araştırmalarda o dönem Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 75 şüpheli isme ulaşıldı. Emniyet ve yargı kaynaklarından alınan bilgiler ışığında şüphelilerin 67'sinin ihraç edildiği belirtilirken, 7'sinin aktif görevde olduğu, bir şüphelinin ise emekli edildiği kaydedildi.

Soruşturma dosyasında aralarında Nazmi Ardıç, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse, gibi o tarihteki emniyet müdürlerinin de olduğu 22 şüphelinin tutuklu, 16 şüphelinin ise farklı dosyalardan da faili firar olarak arandığı saptandı. Adresleri henüz tespit edilemeyen firari isimler arasında FETÖ üyesi Siirt eski Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu, eski Hakkari Emniyet Müdürü Tufan Ergüder olduğu ifade edildi. Bu sabah Terör Polisince 16 ilde başlatılan operasyonda aralarında ihraç edilmiş birinci sınıf bir polis müdürünün de olduğu 22 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen kumpas davaları ile çalışmalarda, o dönem düzenlenen operasyonların nasıl başlatıldığı, kumpasın hangi nedenlerle gerçekleştirildiği hakkında ayrıntılar da gün yüzüne çıktı. Yapılan tespitlerde ÇYDD'ye düzenlenen operasyonda bilgisayarların imajlarının baskın yapılan dernekte değil, emniyete götürülerek alındığı öğrenildi. O tarihteki bilirkişi raporlarının tam aksine bilirkişi raporuna göre o bilgisayarlara sonradan delil yüklendiği ve bulunan bilgisayarla üretim uyumsuzluğu tespit edildiği ortaya çıktı. Yüklenen deliller arasında terör örgütü PKK ile bağlantılı sahte belgelerin olduğu, delillerin yüklenmesi için bilgisayarların 23 gün boyunca Siber Şube'ye teslim edilmediği ve operasyon birimi tarafınsan bekletildiği ileri sürüldü.

Kumpas soruşturmalarına dönük "Amirallere suikast" kumpasının ise 4 sayfa ihbar mektubuyla başladığı belirtildi. İhbarlarda 32 kişinin adres ve bilgilerinin bulunduğu, fuhuş ve narkotik iddiaları da olmasına rağmen o dönem sadece terör birimlerinin baskın düzenlediği kaydedilirken, ihbardaki kişilerden yalnızca bazılarına işlem yapıldığı ortaya çıktı.

O tarihteki söz konusu ihbarla yapılan aramalarda Kocaeli Değirmendere'de bir evde 500 gram C-4 türü plastik patlayıcı bulunmuştu. Sözde suikastla ilgili patlayıcı üzerinde "Levent Bektaş ve Albay Orhan Yücel'den bilgi alınacağı" notu bulunan el yazısı olduğu ifade edilmişti. Ancak o ihbarla ilgili başlatılan operasyonda, el yazısıyla kaleme alınan notta adı geçen iki isim ve diğer kumpas mağdurlarının yazı örneklerinin uyuşmadığı belirlenmişti. O baskında bir flaş bellek bulunmuştu. Flash bellekteki belgelerin ise suç isnat edilen kişinin bilgisayarında hiç kullanılmadığı anlaşıldı. Not ve flash belleğin gözaltına alınmak istenen kişilere ulaşmak için hazırlandığı iddia edildi.

-İHA-

Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılara ulaşıldı
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılara ulaşıldı
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılara ulaşıldı
Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılara ulaşıldı

Fetullahçı Terör Örgütü, Poyrazköy, İstanbul, Suikast, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda yeni ayrıntılara ulaşıldı - Son Dakika


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