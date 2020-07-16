Son dakika 3. sayfa: (İSTANBUL - Özel) İstanbul'un göbeğindeki büfeye hırsızlar "abone" oldu, esnaf isyan etti - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: (İSTANBUL - Özel) İstanbul'un göbeğindeki büfeye hırsızlar "abone" oldu, esnaf isyan etti

Son dakika 3. sayfa haberi... (İSTANBUL - Özel) İstanbul'un göbeğindeki büfeye hırsızlar "abone" oldu, esnaf isyan etti Şişli'de esnaf hırsızların büfesine dadanması nedeniyle isyan etti Günaşırı büfeye giren hırsızlar çakmak gazı, kürek, bez ne bulursa çaldılar Şişli'de büfesine daha önceden birkaç kez hırsızlık...

(İSTANBUL - Özel) İstanbul'un göbeğindeki büfeye hırsızlar "abone" oldu, esnaf isyan etti

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Şişli'de esnaf hırsızların büfesine dadanması nedeniyle isyan etti

Günaşırı büfeye giren hırsızlar çakmak gazı, kürek, bez ne bulursa çaldılar

İSTANBUL - Şişli'de büfesine daha önceden birkaç kez hırsızlık yaşanması nedeniyle güvenlik kamerası taktıran esnaf İlhan Ercan, hırsızlık olaylarının daha da artması nedeniyle isyan etti. Hırsızların adeta "abone" olduğu iş yerinde yaşanan hırsızlık anları ve girişimleri kameralara yansırken, esnaf Ercan, "Resmen buraya dananmışlar, mesken edinmişler. 1 ay içerisinde 3 kez geldilerse demek ki abone oldular" dedi.

İstanbul'un göbeği Şişli Fulya'da işlek bir sokakta bulunan bir büfede daha önceden çok sayıda hırsızlık olayının yaşanması nedeniyle esnaf İlhan Ercan, iş yerine güvenlik kamerası taktırdı. Ancak işyeri girişindeki "kamerayla izlenmektedir" yazılarına rağmen hırsızlık olayları daha arttı. Son 1 ay içerisinde yaklaşık 3 ayrı hırsızlık olayı ve girişimi nedeniyle esnaf İlhan Ercan adeta isyan etti.

Çakmak gazı, kürek, bez, kıyafet ne bulursa çaldılar

Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.50 sıralarında yaşanan hırsızlık olayında elinde ekmeğiyle gelen yüzü açık şahıs, büfenin bahçesine geldi. Bahçedeki 5 metre uzunluğunda ve 250 kilogram ağırlığındaki şemsiyeye bakan hırsız, inceledikten sonra yere oturdu. Yerde bir süre yemeğini yiyen ve dinlenen şahıs, dakikalarca uğraştığı ve vidalarını söktüğü şemsiyeyi yerinden kaldırarak çalmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir süre daha şemsiyenin yanında yatan hırsız ardından büfeden ayrıldı. Geçtiğimiz Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında yaşanan diğer bir hırsızlık olayında ise, büfenin içerisinde giren hırsız çekmeceleri karıştırmaya başladı. Çekmecelerden çıkarttığı bez ve kıyafetler ile çakmak gazı, bahçe araç ve gerekçelerini çalan hırsız kayıplara karıştı.

"Dinleniyor, yemek yiyor tekrar şemsiyeyi çalmaya çalışıyor"

"Son 1 ay içerisinde 3 kez hırsızlık olayı gerçekleşti" diyen esnaf İlhan Ercan, "Bu sefer de bu arkadaş buraya geliyor, bu gördüğünüz 5 metre uzunluğunda 250 kilogram ağırlığındaki şemsiyeyi kendi gücüyle kaldırmaya çalışıyor. Yanında yemeğini de getirmiş, birincisinde deniyor yapamıyor. Sonra dinleniyor, yemek yiyor tekrar almaya çalışıyor. Biz şemsiyenin altına özel bir kilit taktırmıştık, o yüzden kaldıramıyor ama sökmeye çalışıyor. Baya da uğraşıyor ancak yapamıyor. Bu İstanbul'un göbeği Mecidiyeköy'de Asayiş Şube Müdürlüğüne 200 metre uzaklıkta olan büfemize 1 ayda 3'üncü hırsız geldi. Bununla ilgili emniyetimizi, Şişli Polis Merkezi Amirliğini ve bekçilerimizi göreve çağırıyoruz. Nasıl bu kadar rahat hareket edebiliyorlar ben merak ediyorum" dedi.

"Hırsızlar 'abone' oldular diyebiliriz"

Büfenin içerisinde yapılan hırsızlık hakkında da konuşan Ercan, "İçeriden de bahçemize ait küreğimizi, masamızı falan çaldılar. Çok önemli şeyler değil ama bunları 5 dakika boyunca rahatlıkla kamera kaydı yapılmaktadır yazılarına rağmen hiç aldırış etmeden normal bir şekilde geliyorlar. Resmen buraya dananmışlar, mesken edinmişler. Akşam bunlarla uğraşıyoruz. Abone oldular diyebiliriz, 1 ay içerisinde 3 kez geldilerse demek ki abone oldular" ifadelerini kullandı.

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: (İSTANBUL - Özel) İstanbul'un göbeğindeki büfeye hırsızlar 'abone' oldu, esnaf isyan etti - Son Dakika
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