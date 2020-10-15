İstanbul'un göbeğinde saniyeler içerisindeki motosiklet hırsızlıkları kamerada - Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde saniyeler içerisindeki motosiklet hırsızlıkları kamerada

15.10.2020 10:40

Beyoğlu ve Fatih'te kasklı hırsızlar, park halindeki motosikletleri kaşla göz arasında saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı.

Beyoğlu ve Fatih'te kasklı hırsızlar, park halindeki motosikletleri kaşla göz arasında saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şahısların rahatlığı ise "pes" dedirtti.

Hırsızlık olayları, geçtiğimiz Pazar günü saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Kılıç Ali Paşa Mahallesi Defterdar Yokuşu'nda ve aynı gün saat 08.30 sıralarında Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cihangir'de kasklı iki hırsız sabah saatlerinde park halindeki motosikletin yanına geldi. Motosikletin üstüne çıkan hırsızlardan biri gidon kilidini kırdığı motosikleti saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Fatih'te ise yine kasklı iki hırsız, güpegündüz vatandaşların gözü önünde kilidini kırdıkları motosikletleri saniyeler içerisinde çalarak kaçtı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şahısların rahatlığı ise "bu kadarına da pes" dedirtti. Polis, kasklı motosikletli hırsızlarının peşine düştü.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'un göbeğinde saniyeler içerisindeki motosiklet hırsızlıkları kamerada
İstanbul'un göbeğinde saniyeler içerisindeki motosiklet hırsızlıkları kamerada
İstanbul'un göbeğinde saniyeler içerisindeki motosiklet hırsızlıkları kamerada
İstanbul'un göbeğinde saniyeler içerisindeki motosiklet hırsızlıkları kamerada

Hırsızlık, Beyoğlu, Pazar, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un göbeğinde saniyeler içerisindeki motosiklet hırsızlıkları kamerada - Son Dakika

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