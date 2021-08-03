İsveç'te silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

İsveç'in Kristianstad kentinde silah saldırı sonucu en az 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsveç'in Kristianstad kentinde yer alan Nsby bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. İsveç basını, yerel saatle 15.40 sıralarında polisin birden fazla silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye geldiğini belirtirken, olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini aktardı. İlk belirlemelere göre en az 2 kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralıların farklı noktalarda bulunduğu açıklandı. Ölü ve yaralı sayısı henüz netlik kazanmadı. Bölge, polis tarafından güvenlik kordonuna alınırken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

(İHA)