Son dakika 3. sayfa: İtfaiye ekiplerinden kaplumbağa kurtarma operasyonu - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinden kaplumbağa kurtarma operasyonu

Termal tesisin havuzunda çok sayıda kaplumbağanın telef olmak üzere olduğu ihbarını alan ekipler su kaplumbağalarını telef olmaktan kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde termal bir tesisin havuzunda telef olmak üzere olan 45 su kaplumbağası itfaiye ekipleri tarafından teker teker toplanarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bostancı Mahallesi'nde bulunan termal tesisinin soğutma havuzunda bulunan su kaplumbağalarının ölmek üzere olduğu ihbarı üzerine itfaiye ekipleri alarma geçti.

Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, su bulunmayan havuzunda bulunan 45 su kaplumbağasını teker teker poşetlere koyarak topladıktan sonra doğal yaşam alanı olan Edremit Çayı'na bıraktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, kendileri için her canlının çok önemli olduğunu bildirdi.