Son dakika 3. sayfa: İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi

25.02.2022 17:29
Son dakika 3. sayfa: İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi

Gelen son dakika haberine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Van'ın Gürpınar ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Van-Gürpınar karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 AAF 302 plakalı tırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yangına müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, muhtemel bir faciayı önledi. - VAN

Son dakika 3. sayfa: İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi

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İstanbul Ümraniye'de bir gecekonduda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul Ümraniye'de bir gecekonduda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. BAĞCILAR'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN BAĞCILAR'DA KAĞIT TOPLAMA DEPOSUNDA YANGIN

İtfaiye, Yangın, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi - Son Dakika


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