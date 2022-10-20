Son dakika 3. sayfa: İzmir'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Foça ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybederken, diğer sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 19 Ekim saat 20.40 sıralarında Foça ilçesi Yenibağarası Mahallesinde meydana geldi. Özgür Aktaş idaresindeki 35 BAU 569 plakalı motosiklet, O.D., idaresindeki 35 BFG 306 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başka bir kazaya sebebiyet vermemek adına jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen Özgür Aktaş Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif yaralanan O.D., ise ambulans ile Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR