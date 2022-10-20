Son dakika 3. sayfa: İzmir'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: İzmir'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

20.10.2022 07:54
Son dakika 3. sayfa: İzmir'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler... İzmir'in Foça ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybederken, diğer sürücü yaralandı.

İzmir'in Foça ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybederken, diğer sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 19 Ekim saat 20.40 sıralarında Foça ilçesi Yenibağarası Mahallesinde meydana geldi. Özgür Aktaş idaresindeki 35 BAU 569 plakalı motosiklet, O.D., idaresindeki 35 BFG 306 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başka bir kazaya sebebiyet vermemek adına jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu belirlenen Özgür Aktaş Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif yaralanan O.D., ise ambulans ile Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İzmir'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İzmir'de 2 motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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