Kızı üşüdüğü için sobayı yakmıştı: Çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kızı üşüdüğü için sobayı yakmıştı: Çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

07.04.2022 23:04

Kızı üşüdüğü için sobayı yakmıştı: Çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alandaki barakada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kızı üşüdüğü için sobayı yakmıştı: Çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alandaki barakada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi Dereköy Mevkiinde ormanlık alandaki barakada meydana geldi. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, hemen yangına müdahale etti. Yangın söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, Damla Uysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadir Uysal'ın kızı üşüdüğü için barakadaki sobayı yaktığı ve yangının sobadan çıktığı öne sürüldü.

Savcının incelemesinin ardından Uysal'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kızı üşüdüğü için sobayı yakmıştı: Çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti
Kızı üşüdüğü için sobayı yakmıştı: Çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti
Kızı üşüdüğü için sobayı yakmıştı: Çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti
Kızı üşüdüğü için sobayı yakmıştı: Çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti
Kızı üşüdüğü için sobayı yakmıştı: Çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kızı üşüdüğü için sobayı yakmıştı: Çıkan yangında genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika


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