Son dakika 3. sayfa: İzmir'de izinsiz 1 Mayıs kutlamasına 10 gözaltı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: İzmir'de izinsiz 1 Mayıs kutlamasına 10 gözaltı
01.05.2021 13:09
Gelen son dakika haberine göre İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında rağmen 1 Mayısı bahane ederek yürümek isteyenlere polis müdahale etti.
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasında rağmen 1 Mayısı bahane ederek yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Müdahalede 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de Konak meydanı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bahane ederek izinsiz gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Kıbrıs Şehitleri caddesinde Umut Sendikası üyesi olduğu öğrenilen 7 kişi ile Konak Meydanı'nda kaldıraç üyesi olduğu öğrenilen 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira idari para cezası ve 2911 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldığı öğrenildi. - İZMİR
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