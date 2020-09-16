Son dakika haberleri! İzmir'de vatandaşın 250 bin lirasını gasp ederek kaçan şahıslar kaza geçirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! İzmir'de vatandaşın 250 bin lirasını gasp ederek kaçan şahıslar kaza geçirdi

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'de vatandaşın 250 bin lirasını gasp ederek kaçan şahıslar kaza geçirdi İzmir'in Bornova ilçesinde, bir kişinin boğazını bıçakla yaralayarak yaklaşık 250 bin lirasını gasp ettikten sonra olay yerinden kaçan şüpheliler trafik kazası yaptı.

İzmir'de vatandaşın 250 bin lirasını gasp ederek kaçan şahıslar kaza geçirdi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, bir kişinin boğazını bıçakla yaralayarak yaklaşık 250 bin lirasını gasp ettikten sonra olay yerinden kaçan şüpheliler trafik kazası yaptı. Kaza sonrası şüphelilerden birisi yakalanırken kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kazımdirik Mahallesi 364/7 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürümekte olan Ömer Faruk G. (27), Peugeot marka sürücüsü öğrenilemeyen 35 AK 6019 otomobil ile yanına yaklaşan 3 şüpheli tarafından boğazına bıçak dayanarak gasp edildi. Ömer Faruk G'nin boğazında kesikler oluşurken, şüpheliler yaklaşık 250 bin lirayı alıp otomobile bindikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından Ömer Faruk G., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Yaşanan gasp olayının ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaya karışan aracın ve şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldıktan kısa bir süre sonra şüpheliler Kemalpaşa Caddesi üzerinde otomobil ile seyir halindeyken, demir parmaklıkları aştıktan sonra bir atıl durumdaki fabrikanın bahçesinde bulunan ağaca çarparak trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerince, olayın şüphelilerinden birisi olan Bahadır L., yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, otomobil içerisinde bulunan paraya ekipler tarafından el konulurken, hastanede tedavi altına alınan Ömer Faruk G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri! İzmir'de vatandaşın 250 bin lirasını gasp ederek kaçan şahıslar kaza geçirdi

Trafik Kazaları, Bornova, İzmir, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 07:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! İzmir'de vatandaşın 250 bin lirasını gasp ederek kaçan şahıslar kaza geçirdi - Son Dakika

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