Son dakika 3. sayfa: İzmir'deki orman yangını kontrol altında
Son dakika haberlerine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını, 1 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda personelinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını, 1 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda personelinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Uzunköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ekiplere zor anlar yaşatan alevler, yoğun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR
Son Dakika Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Ambulans şoförü, kendini iple asarak yaşamına son verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz