Son dakika 3. sayfa: İzmir'in 3 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Bergama, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir süredir devam eden istihbari çalışmalar neticesinde, Bergama Ayazkent Mahallesi, Kiraz Olgunlar Mahallesi ve Beydağ Yukarı Aktepe ile Eğridere Mahallelerinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda; 202 kök kenevir bitkisi, 3 bin 600 gram kubar esrar maddesi ile 210 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR