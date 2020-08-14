Son dakika 3. sayfa: İzmir Valisi Köşger'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu açıklaması: "Arkadaşlarımız, 'bir müze... - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: İzmir Valisi Köşger'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu açıklaması: "Arkadaşlarımız, 'bir müze...

Son dakika gelişmesine göre İzmir Valisi Köşger'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu açıklaması: "Arkadaşlarımız, 'bir müze açacak kadar parça bulduk' diyorlar" Lidyalıların ilk kullandığı 'elektron' denilen sikkelerden oluşan 63 bin civarında sikkenin de aralarında bulunduğu 65 bin 511 tarihi eser ele geçirildi...

İzmir Valisi Köşger'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu açıklaması: "Arkadaşlarımız, 'bir müze açacak kadar parça bulduk' diyorlar"

Lidyalıların ilk kullandığı 'elektron' denilen sikkelerden oluşan 63 bin civarında sikkenin de aralarında bulunduğu 65 bin 511 tarihi eser ele geçirildi

Vali Köşger,Zeus Sunağı'nın Berlin'den getirilmesi için sürecin başladığını belirtti

İZMİR - İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu sonrası yaptığı açıklamada, ele geçirilen 65 bin 511 tarihi eser arasında Lidyalıların ilk kullandığı 'elektron' denilen sikkelerden oluşan 63 bin civarında sikke bulunduğunu belirtti. "Arkadaşlarımız, 'bir müze açacak kadar parça bulduk' diyorlar" diyen Köşger, Berlin'deki Zeus Sunağı'nın İzmir'e getirilmesi için çalışmaların da başladığını söyledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir örgütün Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle ele geçirdikleri tarihi eserleri yurt dışına kaçırma hazırlığı bilgisini aldı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekipler, dün sabah saatlerinde Menemen ilçesi merkezli, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda, 65 bin 511 parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin Euro ele geçirildi. Yapılan operasyonun, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu bildirildi. Operasyonun ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklamada bulundu. Tarihi eserlerin arasında Lidyalıların ilk kullandığı 'elektron' denilen sikkelerden oluşan 63 bin civarında sikke bulunduğunu ifade eden Vali Köşger, Berlin'deki Zeus Sunağı'nın İzmir'e getirilmesi için çalışmaların da başladığı bilgisini verdi. Operasyonda, "bir müze açacak kadar parça bulunduğu" ifade edilirken, müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserler, müdürlükte özel ekip tarafından incelenecek.

Paranın ilk kez kullanıldığı bölgeden 63 bin sikke

Vali Köşger, "İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün uzun soluklu çalışması neticesinde ortaya çıkarılmış çok önemli bir kaçakçılık olayı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Adet itibariyle cumhuriyet tarihinin en büyük kaçakçılık olayı yakalanmış durumda. 65 bin 511 tekil tarihi eser yakalandı. Bunların 63 bini sikke ama sikkeler önem arz ediyor. Ege Bölgesi dünya tarihinde paranın ilk kez kullanıldığı bölge. Lidyalıların ilk kullandığı 'elektron' denilen sikkelerden de oluşan 63 bin civarında sikke var. Arkadaşlarımız; heykel başları, ok başları, çeşitli porselen, metal, tunç, bronz parçalardan oluşan heykeller, heykelciklerden oluşan çok önemli arkeolojik değeri yakaladı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Arkadaşlarımız, 'bir müze açacak kadar parça bulduk' diyorlar"

Ele geçirilen tarihi eserler arasında iyi durumda olan parçaların bulunduğunu kaydeden Vali Köşger, "Tabii ki müzede sergilenmeden önce gözden geçirilip yapılması gerekenler var. Arkadaşlarımız, 'bir müze açacak kadar parça bulduk' diyorlar ama tabii mevcut müzelerden birinde bu eserler teşhir edilecek. Adli süreç devam ediyor. Bu işi yapan 6 kişi yakalandı. Tarihi eserler yediemine teslim edilecektir ve devamında da adli süreç tamamlanınca teşhir edilmek üzere müzelere teslim edilecektir" diye konuştu.

"Mücadeleye devam"

Tarihi eserlerin ülkenin çok önemli kıymetleri olduğunu vurgulayan Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarihi eserler buradan kaçırıldığı zaman başka ülkelere transfer ediliyor ve oradaki müzelerde sergileniyor. Ülkemize ait milli değerlerimiz, bu topraklara ait parçalar, başka ülkelerin eline geçmiş oluyor. Bunlar, bu tür işlere tamah eden insanlar sebebiyle ola gelen şeyler. Arkadaşlarımızın bu konuda başarı göstermiş olması, bu konuda niyetini bozan başka insanlara da örnek olacak bir şey. İzmir Emniyeti, bütün gücüyle her alanda mücadele ettiği gibi kaçakçılıkla ilgili konularda da mücadele ediyor ve etmeye de devam edecek. Bunun bilinmesini isteriz."

"Zeus Sunağı için süreci başlattık"

Geçen çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Bergama'da toplandığını hatırlatan Vali Köşger, "Almanlar Zeus Sunağı'nı nasıl kaçırıp götürdüler biliyorsunuz. Bu coğrafyanın kıymetini alıp götürdüler. İşte böyle hadiselere meydan vermemek için bu tür mücadelelerin devam etmesi lazım. Buradan götürülen parçaların getirilmesi ile ilgili de valiliğimiz olarak bu mücadeleye destek veriyoruz. Bunun sürecini de başlatmış bulunuyoruz. Zeus Sunağı'nın Berlin'den tekrar Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili yazışma süreci Kültür ve Turizm Bakanlığımız marifetiyle yürütülüyor. İnşallah oradan da netice alırız. Bu, topyekun bir mücadele. Ülkenin bütün birimleriyle milli değerlerine sahip çıkması lazım. Dünyanın üzerine medeniyetler kurulmuş çok önemli bir coğrafyasındayız. Çok kadim bir coğrafya burası. Binlerce yılın birikimleri, arkeolojik değerleri var. Topraklarımızın kıymetini bilmemiz lazım" ifadelerine yer verdi.

Son dakika 3. sayfa: İzmir Valisi Köşger'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu açıklaması: Arkadaşlarımız, 'bir müze...

İzmir, Zeus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 18:01

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İzmir Valisi Köşger'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu açıklaması: 'Arkadaşlarımız, 'bir müze... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo Avusturyalıların oluyor Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien Doğu Akdeniz'i görüştü Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı Galatasaray'ın 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak: Götze transferinden vazgeçtik Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil Rusya'da soyunma odasına getirilen ayı, futbolculara büyük korku yaşattı Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz Balıkesir'de plajlara dadanan 5 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı         
20:13
Amerikan Futbolu oyuncusu Kemah Siverand, kampta alem yapmak isteyince takımdan kovuldu Amerikan Futbolu oyuncusu Kemah Siverand, kampta alem yapmak isteyince takımdan kovuldu         
19:27
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi 4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
18:54
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı         
18:54
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü         
18:13
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur         
17:50
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor         
17:24
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi         
17:07
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti         
16:04
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti         
15:42
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu         
15:40
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı         
15:37
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi         
15:17
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi         
13:51
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu         
11:32
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi 2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi         
10:00
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti         
09:10
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada         
08:45
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu         
08:41
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu         
07:58
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2020 00:34:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: İzmir Valisi Köşger'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu açıklaması: "Arkadaşlarımız, 'bir müze... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei