Edinilen bilgilere göre, Han İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye faaliyeti esnasında Erten Mahallesi mevkiinde bulunan bir madenin yakınlarında yaralı geyik bulundu. Bölgedeki yabani hayvanların saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine aldığı ısırıklar ile yaralandığı tespit edilen geyik, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Hisarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Jandarma ekiplerince bulunan yaralı geyik tedavi edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.