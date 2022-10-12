Son dakika 3. sayfa: Jandarma ekiplerince bulunan yaralı geyik tedavi edildi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Jandarma ekiplerince bulunan yaralı geyik tedavi edildi

12.10.2022 10:17
Son dakika 3. sayfa: Jandarma ekiplerince bulunan yaralı geyik tedavi edildi

Son dakika haber... Eskişehir'de yabani hayvanların saldırısı sonucu yaralanmış şekilde bulunan geyik, jandarma ekiplerince tedavi altına alınarak iyileştirildi.

Eskişehir'de yabani hayvanların saldırısı sonucu yaralanmış şekilde bulunan geyik, jandarma ekiplerince tedavi altına alınarak iyileştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Han İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen devriye faaliyeti esnasında Erten Mahallesi mevkiinde bulunan bir madenin yakınlarında yaralı geyik bulundu. Bölgedeki yabani hayvanların saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine aldığı ısırıklar ile yaralandığı tespit edilen geyik, jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

Yaralı geyik, gerekli tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına salınması amacıyla Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Hisarcık, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Jandarma ekiplerince bulunan yaralı geyik tedavi edildi - Son Dakika

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