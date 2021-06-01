Son dakika 3. sayfa: Jandarma kayıpları buldu, yol paralarını da karşıladı - Son Dakika

Samsun'da jandarma ekipleri kayıp olan zihinsel engeli anne-kızı il dışında buldu, ailelerinin onları gidip alması için de yol paralarını karşıladı.

Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden A.A.(59) ile karısı E.A.(61) Atakum İlçe Jandarma Komutanlığına başvuruda bulunup vasisi oldukları zihinsel engelli kızı S.A. (34) ile yine zihinsel engelli torunu H.H.G.'nin (8) kayıp olduğunu haber vererek bulunmaları için yardım istedi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu engelli anne ve çocuğunun Samsun'dan 18 Mayıs günü otobüs bileti alıp Konya'ya gittiklerini tespit etti.

Jandarma ekipleri kayıp anne ve çocuğunun Konya Akşehir'de jandarma bölgesinde kaldıklarının tespit etti. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile iletişime geçilerek şahısların bulunmaları sağlandı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kızları ve torunlarını almak için Konya'ya gidecek olan A.A. ve E.A.'nın maddi durumları yerinde olmadığı için kendi aralarında para toplayarak ailenin gidiş-dönüş biletlerini de aldı. Jandarmanın bu davranışı büyük takdir topladı. - SAMSUN