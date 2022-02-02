Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: Jandarma seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ceza yağdırdı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Jandarma seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ceza yağdırdı

02.02.2022 15:26
Son dakika 3. sayfa: Jandarma seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ceza yağdırdı

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri "algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması" maksadıyla sorumluluk bölgesinde yaptığı çalışmada seyir halinde cep telefonu kullananlara ceza yağdırdı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri "algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması" maksadıyla sorumluluk bölgesinde yaptığı çalışmada seyir halinde cep telefonu kullananlara ceza yağdırdı. Çalışmada 2 binin üzerinde araç kontrol edilirken 39 araç sürücüsüne 20 bin 912 TL idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri sorumluluk bölgesinde "seyir halinde cep telefonu denetimi" uygulaması gerçekleştirdi. Seyir halinde cep telefonu kullanımı sonucu oluşabilecek kazaların azaltılmasına yönelik uygulamada araç sürücülerine idari para cezası uygulandı. Jandarma Trafik Timleri "algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması" maksadıyla düzenlediği uygulamada 2 bin 9 aracı kontrol etti. Denetimde 39 araç sürücüsüne seyir halinde cep kullanımı nedeniyle 20 bin 912 TL idari para cezası uygulanırken, çeşitli nedenlerden dolayı da 12 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Son dakika 3. sayfa: Jandarma seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ceza yağdırdı
Son dakika 3. sayfa: Jandarma seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ceza yağdırdı
Son dakika 3. sayfa: Jandarma seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ceza yağdırdı

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Jandarma seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ceza yağdırdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:23 Terör örgütünde 80'e yakın hedef ve sözde yöneticilerin toplantı yaptığı bina yerle bir edildi
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
15:15 Ziraat Odası Başkanı'ndan isyan: Üreticide 2,5 markette nasıl 28 lira olur?
15:12 Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
15:07 Kefaletle serbest kaldı! Greenwood, sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışmıştı
15:06 İstanbul'un fenomen köpeği Boji, kripto piyasasında da fenomen olmaya aday
14:56 Gebe koyunlar ölüyor! Son bir haftada kayıp sayısı 20'ye çıktı
14:50 Menemen yapmak hayal oldu: Domates altınla yarışıyor! 1 yılda tam yüzde 142 arttı
14:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin hayatınızda mum, gaz lambası vardı Bay Kemal!
14:32 7 bin TL elektrik faturası geldi! İdo Tatlıses isyan etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 15:32:39. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Jandarma seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere ceza yağdırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement