Son dakika 3. sayfa: Jandarma ve köylüler yangını 500 dekarlık buğday ekili alana sıçramadan söndürdü - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Dereköy köyünde çıkan ot yangını ekili alanlara ve ormana sıçramadan jandarma, itfaiye ve köylülerin erken müdahalesi ile söndürüldü.

Dereköy Köyü Muhtarı Mehmet Özel, yaptığı açıklamada, "Köyümüz Elmacık mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev alan kuru otlar, yangın tankerimiz ve olay yerine çok hızlı gelen jandarma ve itfaiye ekiplerimizin de müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının büyüyüp yaklaşık 500 dekarlık ekili alana ve ormanlık alana sıçraması önlendi. Rabbim beterinden korusun. Sıcak havalarda özellikle hasat yapan tüm vatandaşlarımızın dikkatli olması ricamızdır" dedi. - KÜTAHYA