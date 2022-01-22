Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan anne ve anne adaylarına narkotik eğitimi - Son Dakika

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında Gölyaka İlçesinde bulunan tekstil fabrikasında anne ve anne adayı kadınlara uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlığıyla mücadele eğitimi verdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında uyuşturucu ile mücadele eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda Düzce'nin Gölyaka ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasına giden jandarma KOM Ekipleri, burada 24 anne ve anne adayı kadına uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eğitimi verdi. Eğitim kapsamında uyuşturucu maddeleri tanıtan ekipler, ayrıca uyuşturucu bağımlığı, Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler verdi.

Eğitimlerde ekipler ayrıca Uyuşturucuyla Mücadele uygulaması olan UYUMA hakkında da anne ve anne adayı kadınlara bilgiler vererek uygulamayı kullanmayı öğrettiler. - DÜZCE