Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan fidan dikme etkinliği - Son Dakika

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılmaya devam ediyor.

Kilis'te 29 Temmuz'da yanan Demirciler köyündeki ormanlık alan başta olmak üzere Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlara 143 bin fidan dikilmeye başlandı. Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli, Gerek yanan ormanlar, gerekse ormanlık alanlara fidan dikimi yapıyor. Jandarma personeli, çevre değerlerinin korunarak mevcut ormanlık alanların arttırılmasına katkıda bulunulması ve gelecek nesillere daha yeşil bir doğa bırakılması amacıyla fidan dikim çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - KİLİS