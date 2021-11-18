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Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan fidan dikme etkinliği - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan fidan dikme etkinliği

18.11.2021 13:06
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan fidan dikme etkinliği

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılmaya devam ediyor.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılmaya devam ediyor.

Kilis'te 29 Temmuz'da yanan Demirciler köyündeki ormanlık alan başta olmak üzere Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen alanlara 143 bin fidan dikilmeye başlandı. Kilis İl Jandarma Komutanlığı personeli, Gerek yanan ormanlar, gerekse ormanlık alanlara fidan dikimi yapıyor. Jandarma personeli, çevre değerlerinin korunarak mevcut ormanlık alanların arttırılmasına katkıda bulunulması ve gelecek nesillere daha yeşil bir doğa bırakılması amacıyla fidan dikim çalışmalarına devam ettiği bildirildi. - KİLİS

Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan fidan dikme etkinliği
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan fidan dikme etkinliği
Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan fidan dikme etkinliği

Orman İşletme Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan fidan dikme etkinliği - Son Dakika


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