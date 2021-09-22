Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan okul servislerine denetim - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta jandarma okullara öğrenci taşıyan okul servis araçlarını denetledi.

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Afşin, Pazarcık, Göksun, Türkoğlu ve Elbistan ilçelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik bilincinin geliştirilmesi maksadıyla jandarma trafik personelince 24 okulda toplam 485 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Eğitimlerde özellikle okul geçidinin kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar başta olmak üzere genel trafik kuralları konularında eğitim verildi. - KAHRAMANMARAŞ