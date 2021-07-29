Son dakika 3. sayfa: Jandarmadan silah operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberleri: Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamete yapılan silah operasyonunda uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ikamete yapılan silah operasyonunda uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde bulunan N.K., isimli bir şahsın ikametine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet tabanca fişeği, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 55 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Silah ve mermilere jandarma ekiplerince el konulurken N.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır

Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil

Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek

Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı

Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi