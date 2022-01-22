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Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

22.01.2022 13:33
Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik 4 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik 4 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa, İzmir, Bilecik ve Kayseri İl Jandarma Komutanlıklarınca tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda Roma dönemine ait kaya mezar odası ve mezar steli, farklı dönemlere ait 3 bin 50 sikke ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. - ANKARA

Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

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Şanlıurfa, Jandarma, Kayseri, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Jandarmanın tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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