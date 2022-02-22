Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

22.02.2022 18:52
Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda "resmi belgede sahtecilik" ile "kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 5 yıl 16 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.Y. ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D. yakalandı.

M.Ö.Y. ve Ş.D. jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

YORUMLAR
500
Kilis'te tarihi eser operasyonu Kilis'te tarihi eser operasyonu 7 ev ve 1 iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı 7 ev ve 1 iş yerine girerek hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Jandarma, Kilis, JASAT, Kamu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Bilim insanları şaşırıp kaldı! Takip cihazı takılan saksağanlar bir araya gelerek ilki gerçekleştirdi
18:48 Türkiye'nin Ukrayna konusundaki açıklamasına Kremlin'den ilk yorum!
18:25 Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz
18:24 Son Dakika: Afrika gezisini sona erdiren Erdoğan, yarın NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 19:16:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement