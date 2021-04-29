Son dakika 3. sayfa: Kaçak sazan avcılarını jandarma yakaladı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kaçak sazan avcılarını jandarma yakaladı
29.04.2021 09:09
Son dakika haber... Kocaeli'de gölet ve barajlarda izinsiz sazan balığı avlayan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Kocaeli'de gölet ve barajlarda izinsiz sazan balığı avlayan 5 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, sazan balığı avcılığının yasaklanması sebebiyle Kocaeli iİ Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iç sularda yoğun bir şekilde denetimler yapıyor. 21- 27 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, İzmit ilçesinde bulunan Gölkay,Bayraktar ve Süverler göletleri ile Ketenciler ve Davuldere barajlarında sazan balığı avlanan 5 kişi suçüstü yakalandı. Yakalanan avcılara, cezai işlem uygulandı. - KOCAELİ
Son Dakika Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak 17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak? Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor