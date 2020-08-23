Son dakika 3. sayfa: Kaçakçılığa Silivri'de son yılların en büyük darbesi - Son Dakika

Silivri Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak sigara, tütün, cinsel içerikli ürünler ve çok sayıda bandrolsüz ürün ele geçirildi. Operasyonun son yıllarda Silivri'deki en büyük operasyon olduğu belirtilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Silivri Emniyet Müdürlüğü TEM Güvenlik Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine Vakkas Köprüsü üzerinde durdurdukları ticari araçta arama yaptı. Yapılan aramada kaçak sigara, tütün, cinsel içerikli ürünler ve çok sayıda bandrolsüz ürün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigara, tütün, cinsel içerikli ürünler ve çok sayıda bandrolsüz ürünün maddi değerinin son yıllarda Silivri'de ele geçirilen en büyük değere sahip olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ürünleri taşımakta kullanılan araç ise Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Ele geçirilen ürünler ekipler tarafından Silivri Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tek tek sayılarak muhafaza altına alındı. Ürünlerin piyasa değerinin 600-800 bin TL arasında olduğu değerlendiriliyor. - İSTANBUL