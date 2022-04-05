Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

05.04.2022 15:50

Son dakika haber... Kadıköy'de cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada Kadıköy'de yol ortasında birbirine girdiler Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Kadıköy'de cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

Kadıköy'de yol ortasında birbirine girdiler

İSTANBUL - Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Tarafların yol ortasında uçan tekmelerle birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Tarafların uçan tekmeyle birbirine saldırdığı anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada
Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada
Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

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Kadıköy, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada - Son Dakika


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