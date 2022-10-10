Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de patlamada mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de patlamada mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı

10.10.2022 18:17

Son dakika haberi: Kadıköy'de patlamada mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı Kadıköy'de yaşanan patlama sonrası daire içerisinde yaralı olarak mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı.

Kadıköy'de patlamada mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı

İSTANBUL - Kadıköy'de yaşanan patlama sonrası daire içerisinde yaralı olarak mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı.

Kadıköy 'de dün akşam saatlerinde yaşanan patlama sonrası ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Patlamanın nedenine ilişkin bina içerisinde yürütülen çalışmalar esnasında da dairede yaralı olarak mahsur kalan bir kedi bulundu. Durumu fark eden ekipler, yaralı kediyi sıkıştığı yerden çıkartarak Kadıköy Belediyesi veteriner ekiplerine teslim etti. Kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

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Kaynak: İHA

Kadıköy, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de patlamada mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kadıköy'de patlamada mahsur kalan kediyi ekipler kurtardı - Son Dakika
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