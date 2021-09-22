Üye Girişi
Vites başlığına başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Vites başlığına başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

22.09.2021 14:45

Vites başlığına başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı Köpeğin acıyla havlamasını duyan muhtar, itfaiyeyi harekete geçirdi Isparta'ya bağlı Yakaören köyünde kullanılmayan bir otomobilin içine giren yavru köpek, muhtar Ömer Kırtay'ın Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verilmesiyle kurtarıldı.

Vites başlığına başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Köpeğin acıyla havlamasını duyan muhtar, itfaiyeyi harekete geçirdi

ISPARTA - Isparta'ya bağlı Yakaören köyünde kullanılmayan bir otomobilin içine giren yavru köpek, muhtar Ömer Kırtay'ın Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verilmesiyle kurtarıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Isparta merkeze bağlı Yakaören köyünde meydana geldi. Kullanılmayan bir Otomobilin vites boşluğuna kafası sıkışan yavru köpek, yoğun çabalar sonucu kurtarıldı. Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay, köpeğin acı içinde havlamasını duyar duymaz Isparta Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdiğini belirterek, görevlilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Vites başlığına başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Vites başlığına başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Vites başlığına başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Vites başlığına başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Vites başlığına başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Vites başlığına başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Isparta, İtfaiye, Muhtar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vites başlığına başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti 16:21 Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak 16:00 Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı 15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi 15:23 Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım 15:02 Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi 14:43 Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü 14:27 Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü 13:19 Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
16:29 Kahreden detay ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş
16:21 Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti
16:11 Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı
15:58 Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı
15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı
15:22 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım
15:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021
15:11 Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber
15:01 Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım
14:53 Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor
Kahreden detay ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş Kahreden detay ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş         
16:29
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı         
16:11
Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı         
15:58
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun         
15:29
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi         
14:38
Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı         
13:40
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Eterle bayılttığı boşanma aşamasındaki eşini ''İt gibi gebereceksin'' deyip bıçakladı, sabaha kadar başında ölmesini bekledi Eterle bayılttığı boşanma aşamasındaki eşini ''İt gibi gebereceksin'' deyip bıçakladı, sabaha kadar başında ölmesini bekledi         
12:28
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi         
12:13
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı         
09:01
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 16:36:13. #1.12#
SON DAKİKA: Vites başlığına başı sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement