Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu

10.10.2022 00:58
Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kağıthane'de 6 katlı binanın en alt katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Kağıthane'de 6 katlı binanın en alt katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Evdeki çamaşır makinesinin takılı olduğu prizden çıktığı öğrenilen yangın, kontrol altına alınırken binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Yangın, Kağıthane Yeşilce Mahallesi Taşçı Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında 6 katlı binanın en alt katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangının çamaşır makinesinin takılı olduğu prizden çıktığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Evde yaşayan 2 kardeşin yangın esnasında evde olmadığı bilgisine ulaşıldı. Yangının çıktığını öğrenen kız kardeş ise olay yerine geldiği esnada göz yaşlarını tutamadı.

"Kapıyı açamayınca pencereden girip su dökmeye başladık"

Yangının çıktığı apartmanda yaşayan Hakan Arcan, "Evde otururken aşağıdan kapı seslerini duydum, daha sonra aşağıya indiğimde giriş katının duman altında olduğunu gördüm. Arkadaşlarla birlikte kapıyı kırıp müdahale etmek istedik. Kapıyı açamayınca pencereden girip su dökmeye başladık. Komşularımız sağ olsun kovayla su yardımı yaptılar, biraz uğraştıktan sonra itfaiye arkadaşlarımız geldiler son durum bu şekilde. İki kişi yaşıyordu burada, abi kardeş, isimlerini hatırlamıyorum ama bir erkek bir kadın yaşıyor burada" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, İtfaiye, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de bir binada çıkan yangın, paniğe neden oldu - Son Dakika
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