Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de zincirleme kaza: 2 yaralı

18.04.2022 18:40
Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika haber: Kağıthane'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kağıthane'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Hasdal-Sütlüce bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökay A.'nın kullandığı 34 BTG 496 plakalı panelvan araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın ardından yolda savrulan panelvan, daha sonra bir kargo şirketine ait araca çarparak durdu. Kargo şirketi aracı da kayarak önündeki 3 otomobile çarptı. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından yol trafiğe kapanırken, araçların kenara çekilmesinin ardından trafik akışı tek şeritten verildi. Araçların çekiciyle kaldırılması sonrası ise trafik normale döndü. - İSTANBUL

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Kağıthane, Sütlüce, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kağıthane'de zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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