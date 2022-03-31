Son dakika 3. sayfa: Kağızman'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kağızman'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

31.03.2022 16:36
Son dakika 3. sayfa: Kağızman'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kağızman'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi.

Kağızman'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

Kars'ın Kağızman İlçesi'nde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Akören köyünde bir evde silah bulundurulduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma Akören köyünde adres bilgileri önceden tespit edilen bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli 6 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 3 tabanca, 2 Kalaşnikof tüfek ve bunlara ait çok ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARS

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kağızman'da jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi - Son Dakika


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