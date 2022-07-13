Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta kağıt tesisinde yangın - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta kağıt tesisinde yangın

13.07.2022 15:56
Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta kağıt tesisinde yangın

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta bir kağıt dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir kağıt dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda bulunan bir kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler geldi. Polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler yangın sonrası soğutma çalışmasına devam etti. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta kağıt tesisinde yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta kağıt tesisinde yangın - Son Dakika
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