Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda bulunan bir kağıt geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler geldi. Polis ekipleri ise çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler yangın sonrası soğutma çalışmasına devam etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta kağıt tesisinde yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.