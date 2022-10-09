Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

09.10.2022 17:30
Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Afşin ilçesine bağlı Alimpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Keser idaresindeki 46 P 6105 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 46 ACH 306 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş gündem haberi | Kahramanmaraş'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı Kahramanmaraş gündem haberi | Kahramanmaraş'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı Hızlı tren hattından 20 ton demir çalan 3 kişi yakalandı Hızlı tren hattından 20 ton demir çalan 3 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:48 İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:36:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement