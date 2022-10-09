Edinilen bilgiye göre, kaza Afşin ilçesine bağlı Alimpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Keser idaresindeki 46 P 6105 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 46 ACH 306 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.