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Son dakika 3. sayfa: Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

08.02.2022 15:15
Son dakika 3. sayfa: Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucu ticaretine yönelik belirlenen 1 adrese operasyon düzenlendi.

Kahta ilçesi Girne Mahallesi'ndeki bir adrese akşam saatlerinde yapılan ortak operasyonda, 548 gr toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle H.İ isimli şahıs gözaltına alınarak Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gece gündüz demeden uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. - ADIYAMAN

Son dakika 3. sayfa: Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kahta'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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