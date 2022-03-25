Son dakika 3. sayfa: Kahvehanede silahla ateş açıp kazara bir kişiyi yaraladı - Son Dakika

Samsun'da kahvehanede bir kişi ile tartışıp rast gele tüfekle ateş açan şahıs kazada bir kişiyi yaraladı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.(41) ile akrabası S.A.(47) arasında kahvehanede tartışma çıktı. S.A. kahvehane içinde tüfekle 5 el rast gele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar kahvehanede bulunan F.Y.'ye (40) isabet ederek kazara yaralanmasına sebep oldu. Yaralı şahıs Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.A, olaydan kullandığı tüfekle birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çarşamba Adliyesine sevk edilen S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN