Son dakika 3. sayfa: Kahvehanede silahla ateş açıp kazara bir kişiyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Kahvehanede silahla ateş açıp kazara bir kişiyi yaraladı

25.03.2022 16:42
Son dakika 3. sayfa: Kahvehanede silahla ateş açıp kazara bir kişiyi yaraladı

Son dakika haberleri: Samsun'da kahvehanede bir kişi ile tartışıp rast gele tüfekle ateş açan şahıs kazada bir kişiyi yaraladı.

Samsun'da kahvehanede bir kişi ile tartışıp rast gele tüfekle ateş açan şahıs kazada bir kişiyi yaraladı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.(41) ile akrabası S.A.(47) arasında kahvehanede tartışma çıktı. S.A. kahvehane içinde tüfekle 5 el rast gele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar kahvehanede bulunan F.Y.'ye (40) isabet ederek kazara yaralanmasına sebep oldu. Yaralı şahıs Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.A, olaydan kullandığı tüfekle birlikte jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çarşamba Adliyesine sevk edilen S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da 12 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli yakalandı Samsun'da 12 hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli yakalandı Samsun'da 21 kırsal mahallenin kullandığı yol çöktü Samsun'da 21 kırsal mahallenin kullandığı yol çöktü

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kahvehanede silahla ateş açıp kazara bir kişiyi yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:17:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kahvehanede silahla ateş açıp kazara bir kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement