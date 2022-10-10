Son dakika 3. sayfa: Kamyonet su kanalına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kamyonet su kanalına uçtu: 2 yaralı

10.10.2022 18:14
Son dakika 3. sayfa: Kamyonet su kanalına uçtu: 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Karacasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına uçan kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına uçan kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli-Karacasu Karayolu üzeri Çamköy Mahallesi İnceyar Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.İ. (29) idaresindeki 09 ABR 598 plakalı kamyonet, Karacasu istikametine doğru seyir hakindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Yoldan çıkan kamyonet, karşı şeride geçip yol kenarındaki su kanalına uçtu. Meydana gelen kazada sürücü E.İ. ve yolcu konumundaki M.G. (27) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Karacasu, Aydın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kamyonet su kanalına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kamyonet su kanalına uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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