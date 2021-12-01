Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyon çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyon çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyon çarptı Kamyonun çarptığı 57 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen 57 yaşındaki bir kadın, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyon çarptı Kamyonun çarptığı 57 yaşındaki kadın hayatını kaybetti AKSARAY - Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen 57 yaşındaki bir kadın, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Tacin Mahallesi 1869. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 34 KV 5224 plakalı kargo kamyonu, caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Arife Demir'e (57), çarptı. Kazada kadın ağır yaralanırken çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Arife Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, Arife Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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