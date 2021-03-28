Son dakika 3. sayfa: Kanada'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Kanada'nın North Vancouver kentinde bir halk kütüphanesinin önünde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi

Kanada'nın batısındaki North Vancouver kentindeki işlek bir alışveriş bölgesindeki bir halk kütüphanesi önünde bıçaklı saldırı yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bir şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırının nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau olaya ilişkin hesabından yaptığı açıklamada, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu. - VANCOUVER