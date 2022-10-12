Son dakika 3. sayfa: Kanser tedavisi gören hastaları taşıyan midibüs devrildi: 9 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kanser tedavisi gören hastaları taşıyan midibüs devrildi: 9 yaralı

12.10.2022 19:34
Son dakika 3. sayfa: Kanser tedavisi gören hastaları taşıyan midibüs devrildi: 9 yaralı

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Selçuk ilçesinde, kanser tedavisi gören hastaları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kanser tedavisi gören hastaları taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir Aydın Otoyolu Selçuk Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan ve kanser tedavisi gören hastaları taşıyan Mustafa E. (53) idaresindeki 09 EG 008 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çıkan araç daha sonra yan yatarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

2'si ağır 9 kişi yaralandı

Kaza sonucu devrilen midibüsün içerisinde bulunan 9 kişinin yaralandı. Kimlik bilgilerinin henüz tespit edilemediği öğrenilen yaralıların, sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevre hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Selçuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kanser tedavisi gören hastaları taşıyan midibüs devrildi: 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Kanser tedavisi gören hastaları taşıyan midibüs devrildi: 9 yaralı - Son Dakika
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