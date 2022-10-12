Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmir Aydın Otoyolu Selçuk Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan ve kanser tedavisi gören hastaları taşıyan Mustafa E. (53) idaresindeki 09 EG 008 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje çıkan araç daha sonra yan yatarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kaynak: İHA

Selçuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Kanser tedavisi gören hastaları taşıyan midibüs devrildi: 9 yaralı - Son Dakika

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