Son dakika 3. sayfa: Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

24.03.2022 12:12
Son dakika 3. sayfa: Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

Bir son dakika haberine göre Bitlis'te tek katlı evin çatısındaki karların aşağı inmesinden dolayı içeride mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bitlis'te tek katlı evin çatısındaki karların aşağı inmesinden dolayı içeride mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı evler yoğun kar yağışından dolayı adeta kaybolurken, edinilen bilgiye göre, çatılarda biriken karların düşmesiyle bir aile, evinde mahsur kaldı. Sabah evin kapısını açmak isteyen aile, kar manzarasıyla karşı karşıya kalınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, küreklerle evlerinde mahsur kalan aileyi kurtardı.

İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, sabah saatlerinde gelen ihbar nedeniyle vakit kaybetmeden olay yerine intikal ettiklerini belirterek, "Tek katlı evin çatısından inen kar kütleleri evi adeta yutmuş durumdaydı. Ekiplerimiz hemen küreklerle karları temizleyip evin içindeki aileyi kurtardı" dedi.

Öte yandan Bitlis'te Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yağan kar miktarı toplamda 5,5 metre olurken, sadece Mart ayında ise 4 metre 13 santimetre olarak ölçüldü. - BİTLİS

Son dakika 3. sayfa: Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika 3. sayfa: Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika 3. sayfa: Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika 3. sayfa: Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika 3. sayfa: Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika 3. sayfa: Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika 3. sayfa: Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika 3. sayfa: Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika 3. sayfa: Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

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İtfaiye, Bitlis, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Kara gömülen evde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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