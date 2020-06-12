Son dakika 3. sayfa: Karaman'da bir kişi, tartıştığı dayısını tüfekle vurdu - Son Dakika

Karaman'da bir kişi, tartıştığı dayısını tüfekle vurdu

KARAMAN - Karaman'da bir kişi, tartıştığı dayısını apartmanın avlusunda silahla vurdu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 579. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın avlusunda yaşandı. Alınan bilgiye göre, A.Ş. ile dayısı A.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., tüfekle dayısı A.A.'ya 3 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların çenesine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralanan A.A. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay mahallinde çevrede güvenliği alırken, yaralı şahısta ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Dayısını vuran A.Ş., daha sonra polis tarafından suç aleti tüfekle birlikte gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi sokak ve apartmanın avlusunda inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.