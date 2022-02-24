Son dakika 3. sayfa: Karamürselbey Eğitim Merkezi'nde mezuniyet heyecanı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Karamürselbey Eğitim Merkezi'nde mezuniyet heyecanı

24.02.2022 09:23
Son dakika 3. sayfa: Karamürselbey Eğitim Merkezi'nde mezuniyet heyecanı

Son dakika haberleri: Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan astsubay çavuşların aldıkları eğitim sonunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Deniz Kuvvetleri bünyesinde görev yapan astsubay çavuşların aldıkları eğitim sonunda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal hesaplarından yapılan açıklamada, "2021-2 Temel Askerlik ve Deniz Astsubaylığı Anlayışı Kazandırma Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan astsubay çavuşların mezuniyet töreni Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığında icra edildi" denildi. - YALOVA

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Astsubay, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Karamürselbey Eğitim Merkezi'nde mezuniyet heyecanı - Son Dakika


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