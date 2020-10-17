Son dakika 3. sayfa: Karantinaya uymayan şahıs yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de Korona virüs nedeniyle karantina altına alınmasına rağmen tedbirlere uymayan bir şahıs, polis ekiplerince yakalandı ve hakkında yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük mahallesinde yaşandı. Karantinaya alınan E.Ö. isimli şahıs, tedbirlere aykırı davranarak kurallara uymadı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR