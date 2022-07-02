Son dakika 3. sayfa: Kars'ta kazada ölen astsubay Amasya'da toprağa verildi

Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gümüş(25), baba ocağı Amasya'nın Taşova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Amasyalı Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gümüş, görev yeri Kars'ta Boğatepe köyüne seyir halindeyken kullandığı 05 ABV 860 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen 34 KE 2843 plakalı otomobille çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bir yıllık astsubay olan Mustafa Gümüş'ün naaşı, baba ocağı Amasya'nın Taşova ilçesinde yakınlarının gözyaşları eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Yuva köyünde toprağa verildi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Kars'ta astsubay olarak görev yapan gencimiz, 2 gün önce görev mahalline giderken geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Tabii, çok acı bir olay. Genç kardeşimiz, 25 yaşındaydı. Göreve geçen sene başladı. Gariban bir ailemizin üniversite bitiren bir çocuğuydu. Hem bu memlekete hizmet etmek hem de geçimini sağlamak için bundan bir yıl önce tayini olmuştu. Bu memlekete hizmet etmek üzere manevi değerlerimize bağlı, vatanına milletine bağlı gencimizdi. Ama kader böyleymiş. Üzüntülüyüz. Aynı zamanda da kendisi akrabamız. Bütün ilçemizin başı sağ olsun" dedi.

Cenazeye, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, İl Jandarma Komutanı Albay Ayhan Aygün ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bekar olan Mustafa Gümüş, 3 kardeşti. - AMASYA