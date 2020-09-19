Son dakika 3. sayfa: Katil zanlısı abla uzaklaştırma kararı aldırmış

Son dakika haberine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde kardeşini öldüren abla Gülderen Yeşildağ'ın (40) anne ve babasını dövdüğü gerekçesiyle sabıkalı kardeşi Hasan Ali Yeşildağ hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kardeşini öldüren abla Gülderen Yeşildağ'ın (40) anne ve babasını dövdüğü gerekçesiyle sabıkalı kardeşi Hasan Ali Yeşildağ hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Gemlik'in Cihatlı Mahallesi'nde kardeşini öldüren Gülderen Yeşildağ, kardeşinin annesine, babasına ve kendisine şiddet uyguladığını belirtirken, önceki dönemlerde de uzaklaştırma kararı çıkardığı ortaya çıktı. Cezaevinden izinli çıkan Hasan Ali Yeşildağ'ın farklı suçlardan kaydı olduğu da belirtildi. - BURSA

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