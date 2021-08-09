Katliam gibi kazada ölen karı koca, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Katliam gibi kazada ölen karı koca, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Balıkesir'de şehirler arası yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Nilay ve Ahmet Işıklar çifti, Kocaeli'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir OSB Çevre Yolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak takla atması neticesinde meydana gelen trafik kazasında, hayatını kaybeden 15 kişi arasında bulunan Ahmet Işıklar ve eşi Nilay Işıklar çifti, Kocaeli'de son yolculuklarına uğurlandı. Ayvalık'ta bulunan yakınlarının yazlığına gitmek için yola çıktıkları otobüste yaşamını yitiren çiftin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli'ye getirildi.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ailesine teslim edilen Ahmet Işıklar ve eşi Nilay Işıklar çiftinin cenaze namazı, İzmit Fevziye Camii'nde kılındı. Cenaze namazında Işıklar çiftinin tek çocukları olan üniversite öğrencisi Emir Can ışıklar ve çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, Işıklar çiftinin cenazesi, Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verildi.